Galatasaray'da dev maç öncesi Osimhen tehlikesi!

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da dev maç öncesi Osimhen tehlikesi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 16:10

Süper Lig'in 34. haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider giren Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılarda kritik maç öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Trabzonspor maçında oynayamayacak.

RAMS Park'ta yarın (3 Mayıs) saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Sivasspor müsabakasını hakem Ozan Ergün yönetecek.


Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #Sarı kart

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