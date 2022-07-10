Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği netleşti

10 Temmuz 2022 Pazar, 09:17

Galatasaray'da uzun süredir ismi birçok Avrupa kulübüyle anılan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği için karar verildi.

23 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezonda da büyük ihtimalle sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edeceği bildirildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un planı, Yunus ve Kerem'i kanatlarda kullanarak, yerlilerin ön planda olduğu bir hücum gücü oluşturmak.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Buna karşın Avrupa kulüplerinden birkaç temsilcinin, Kerem'in menajeriyle temaslara devam ettiği ve yakın zamanda Galatasaray'a yeni bir teklif gelebileceği de ifade ediliyor.