Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği netleşti
Adı birçok Avrupa kulübüyle transferde anılan Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'daki geleceği büyük ölçüde netleşti. Genç yıldızın takımda kalmasına karar verildi.
Galatasaray'da uzun süredir ismi birçok Avrupa kulübüyle anılan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği için karar verildi.
23 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezonda da büyük ihtimalle sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edeceği bildirildi.
Galatasaray'da Okan Buruk'un planı, Yunus ve Kerem'i kanatlarda kullanarak, yerlilerin ön planda olduğu bir hücum gücü oluşturmak.
TEMASLAR DEVAM EDİYOR
Buna karşın Avrupa kulüplerinden birkaç temsilcinin, Kerem'in menajeriyle temaslara devam ettiği ve yakın zamanda Galatasaray'a yeni bir teklif gelebileceği de ifade ediliyor.
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