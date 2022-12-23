Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: 'Bir tane 100. yıl var'

23 Aralık 2022 Cuma, 15:39

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor eşleşmesini yorumladı.

Metin Öztürk, Ankara Keçiörengücü ile keyifli bir maç yapıp tur atladıklarını hatırlatarak, "Bugün kurada Corendron Alanyaspor bizi çekti, biz onları değil. Kura sistemi sebebiyle maç Alanya'da oynanacak" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Metin Öztürk

"BİR TANE 100. YIL VAR"

Keyifli bir maç olmasını umduklarını dile getiren Öztürk, "Bundan sonra son 8'e ve sonuçta da şampiyonluk kupasına Galatasaray uzanır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Bir tane 100. yıl var. Biz 100. yılda hem Süper Lig Kupası'nı hem Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.