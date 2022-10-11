Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Ronaldo transferi açıklaması!

11 Ekim 2022 Salı, 14:48

Galatasaray Kulübü ile Aroma arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Sarı-kırmızılı takımda Başkan Yardımcısı Metin Öztürk, Ronaldo iddiaları hakkında konuştu.

Metin Öztürk, "İmkan ve ihtiyacın buluşması lazım. (Ronaldo ile ilgili) Bu senenin gündeminde yok ama Galatasaray, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden bir kulüptür. Amacımız; Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmak. Galatasaray'da Ronaldo'yu konuşmaktan daha çok sistemi konuşmalıyız. Yeni bir yönetimiz, geldiğimiz zaman bir planlama yoktu. Bundan önceki teknik heyet bize bir dosya dahi bırakmamıştı. Beklentilerimizin yüksek olduğu Juan Mata ve Mauro Icardi var, onlar katkı sağlayacaklar. Okan Buruk yönetiminde takım şampiyon olacaktır" ifadelerini kullandı.

"ADALETLİ BİR LİG OLSUN"

Metin Öztürk sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Adaletli bir lig olsun. Okan Hoca yönetiminde bu sezon Galatasaray şampiyon olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Galatasaray armasına layık başarılar elde edecek."



