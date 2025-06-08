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Galatasaray ile anılıyordu... Alisson'dan transfer için net açıklama

Galatasaray ile anılıyordu... Alisson'dan transfer için net açıklama

8.06.2025 14:15:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray ile anılıyordu... Alisson'dan transfer için net açıklama

Adı Galatasaray ile anılan Liverpool'un deneyimli kalecisi Alisson, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Brezilya Milli Takımı'nda Alisson Becker, Paraguay'la oynayacakları maç öncesinde soruları yanıtladı.

Liverpool'la sözleşmesinin son yılına giren ve adı Galatasaray'la da anılan Brezilyalı kaleci, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Alisson, 2026 Dünya Kupası'na bir yıl kala transferle ilgili kararın kariyeri için belirleyici anlardan biri olduğunu söyledi.

Deneyimli kaleci açıklamasında, "Uzun vadeli plan yapmayı hiç başaramadım. Sözleşmemde bir yıl kaldı ve muhtemelen kulübün kullanacağı opsiyon var. Dünya Kupası yaklaşırken kariyerimde belirleyici bir an" dedi.

Alisson sözlerini şöyle sürdürdü:

"Odaklanmak istiyorum, bunun önüne geçecek hiçbir dış etken istemiyorum. Bu kararı alıp geri dönen (Brezilya'ya) sporcularla konuşuyorum, bazıları iyi deneyimler yaşadı, bazıları yaşamadı."

Konuya ilişkin Alisson ayrıca, "Her birinin kendi deneyimi oldu ancak geri dönmek istiyorum, özellikle Internacional'e. Ne zaman olacağını bilmiyorum, ancak yine de bunu üst seviyede yapmak istiyorum. Planladığım şey bu" ifadelerini kullandı. 

Brezilya'da Internacional altyapısından yetişen Alisson, 2016 yazında Roma'ya imza attı. Deneyimli kaleci, 2018'de ise Liverpool'a transfer oldu.




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