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Kaleci transferinde yeni gelişme: Galatasaray'dan Ederson için resmi hamle!

Kaleci transferinde yeni gelişme: Galatasaray'dan Ederson için resmi hamle!

15.07.2025 12:42:00
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Cumhuriyet Spor
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Kaleci transferinde yeni gelişme: Galatasaray'dan Ederson için resmi hamle!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Manchester City forması giyen 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson için resmi olarak temas kurduğu iddia edildi.

Victor Osimhen transferine odaklanan Galatasaray'da diğer bölgeler için de çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray, Osimhen ile birlikte 14 yıllık Fernando Muslera dönemi sonrası kalesine de önemli bir takviye gerçekleştirmek istiyor.

GÜNDEM EDERSON

Galatasaray'da kaleci transferi için gündeme gelen son isim Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Manchester City forması giyen Ederson'un resmi olarak şartlarını sordu.

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MAAŞ BEKLENTİSİ KARŞILANIRSA...

Brezilyalı eldiven, maaş beklentisi karşılanırsa, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.

2017 yılından bu yana Manchester City'nin kalesini koruyan Ederson'un, İngiliz ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen 31 yaşındaki file bekçisi, Manchester City kariyerinde 372 maçta kaleyi korudu.

Ederson, bu maçlarda kalesinde 311 gol gördü. Brezilyalı file bekçisi, 168 maçta kalesini gole kapattı.

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