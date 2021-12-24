Galatasaray ile Antalyaspor 51. randevuda
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak.
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 50 maçta sarı-kırmızılılar 30, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 98 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.
GALATASARAY SON 10 MAÇTA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 10 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.
Bu süreçte 7 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 24 gol atarken, sadece 6 gol yedi.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki takımın İstanbul'da yaptığı 25 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 15-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.
Galatasaray'ın İstanbul'daki 52 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 13 lig maçının 6'sını Galatasaray, 1'ini Antalyaspor kazandı, 6 müsabaka da berabere bitti.
Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.
GALATASARAY, SAHASINDA 11 YILDIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, son 11 yılda Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı lig maçlarında mağlup olmadı.
Kırmızı-beyazlılara sahasında son olarak 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında 8 Mayıs 2010'da yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki süreçte evinde rakibine maç kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu dönemde Antalyaspor ile sahasında yaptığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılıların attığı 25 gole Akdeniz temsilcisi 7 golle karşılık verebildi. Galatasaray, Antalyaspor ile evinde oynadığı son 4 lig maçını da toplamda 13 gol atıp, kalesinde gole izin vermedi.
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