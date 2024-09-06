Leverkusen'in yıldızından Galatasaray paylaşımı!
Leverkusen'in Nijeryalı forveti Victor Boniface, Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'in kendisine hediye ettiği Galatasaray formasını paylaştı.
Galatasaray, Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen konuşulmaya devam ediyor.
Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'ndaki arkadaşlarına yeni formasını hediye etti.
VICTOR BONIFACE'TEN PAYLAŞIM
Bu isimlerden biri de Leverkusen forması giyen Victor Boniface'ydi. Nijeryalı golcü Galatasaray formasıyla flaş bir paylaşım yaptı.
23 yaşındaki golcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 milyon Euro'ya satılık" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #galatasaray #victor osimhen #Victor Boniface
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