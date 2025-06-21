Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray İlkay ile anlaştı: Okan Buruk görüşecek!

Galatasaray İlkay ile anlaştı: Okan Buruk görüşecek!

21.06.2025 09:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Galatasaray İlkay ile anlaştı: Okan Buruk görüşecek!

Galatasaray'ın, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Galatasaray için Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan iddiası gündeme geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray, son günlerde İlkay Gündoğan transferi için somut adımlar attı. Galatasaray ile İlkay Gündoğan arasında yapılan görüşmelerde sözleşme şartları için anlaşma çıktı.

Fransız basınında yer alan haberde, bu gelişmeye rağmen İlkay'ın Galatasaray'a transferinin henüz kesinleşmediği kaydedildi. Deneyimli orta saha oyuncusu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüşme yapacak.

Galatasaray, İlkay ile anlaşmasına rağmen Manchester City ile henüz anlaşmadı. 34 yaşındaki İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İngiliz ekibinin, İlkay'ın ayrılık isteğinde deneyimli futbolcusuna bonservis konusunda kolaylık sağlaması bekleniyor.

Manchester City'de geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #ilkay gündoğan

İlgili Haberler

Orkun Kökçü ile Bruno Lage arasında gergin anlar!
Orkun Kökçü ile Bruno Lage arasında gergin anlar! Benfica forması giyen Orkun Kökçü, Auckland City maçında oyundan çıktığı sırada teknik direktör Bruno Lage'ye tepki gösterdi.
Benfica'dan 6 gollü galibiyet!
Benfica'dan 6 gollü galibiyet! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'da Benfica, Auckland City'yi 6-0 mağlup etti. Mücadele Orlando'daki hava şartları nedeniyle 2 saatten fazla durdu.
Voleybol Milletler Ligi'nde Belçika, Güney Kore'yi yendi
Voleybol Milletler Ligi'nde Belçika, Güney Kore'yi yendi Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmada Belçika, Güney Kore'yi 3-1 yendi.
Flamengo'den Chelsea karşısında müthiş geri dönüş!
Flamengo'den Chelsea karşısında müthiş geri dönüş! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Flamengo, Chelsea'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.