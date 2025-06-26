Galatasaray'ın gündemindeydi... Andriy Lunin transfer kararını verdi!

İspanyol devi Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin Galatasaray'ın gündeminde.
Sarı-kırmızılılar Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci transferi için görüşmelerini sürdürürken listede yer alan isimlerden Andriy Lunin kararını netleştirdi.
Marca'da yer alan haberde Ukraynalı kalecinin yeni sezonda da Real Madrid forması giymek istediği belirtildi.
Lunin'in kendisiyle ilgilenen takımlardan istediği teklifi alamadığı ve yeni sezonda Xabi Alonso'yla çalışmak istediğine dikkat çekildi.
26 yaşındaki kalecinin kararını değiştirecek tek şeyin yaz transfer döneminde Avrupa'nın üst düzey 5 liginden birinden gelecek bir teklif olduğu, aksi takdirde Lunin'in Real Madrid'de kalacağı vurgulandı.
Galatasaray'ın transfer durumuyla ilgili bilgi aldığı ancak Lunin'in şu anda ayrılığı düşünmediği ifade edildi.