Victor Osimhen için flaş iddia: 'Galatasaray satmaya açık'

4.01.2026 09:46:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'ın Nijeryalı süper starı Victor Osimhen için flaş bir iddia gündeme geldi. Osimhen'in ayrılmaya sıcak baktığı, Galatasaray'ın da Osimhen'in ayrılmasına karşı çıkmayacağı iddia edildi.

Geçen hafta Victor Osimhen'in İngiliz bir aracıyla Bayern Münih'e önerildiği haberleri basında yer almıştı. Bayern Münih'in ise Harry Kane nedeniyle bu transferi düşünmediği belirtilmişti. Alman basını, Victor Osimhen ve Galatasaray için flaş iddia ortaya attı.

Sport Bild'in haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in satışına açık konumda. Haberde sarı kırmızılıların, transfer yapabilmek için sıcak paraya ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Victor Osimhen ise Bayern Münih'e transfer olmaya karşı çıkmayacağı iddia edildi. Ayrıca 27 yaşındaki futbolcunun, Alman devine gitme ihtimali olursa Galatasaray'ın bu transfere izin vereceği belirtildi. Tecrübeli oyuncu, Suudi Arabistan kulüplerine kapısı kapattı.

2029 yılına kadar Galatasaray'da sözleşmesi bulunan Victor Osimhen 57 maçta 49 gol atarken 8 asist yaptı.

İlgili Konular: #galatasaray #Bayern Münih #victor osimhen

