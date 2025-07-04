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Sacha Boey'in anlaştığı takım belli oldu!

Sacha Boey'in anlaştığı takım belli oldu!

4.07.2025 14:11:00
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Cumhuriyet Spor
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Sacha Boey'in anlaştığı takım belli oldu!

Bayern Münih'te gözden çıkarılan Sacha Boey'in Marsilya ile el sıkıştığı iddia edildi.

Galatasaray'ın Bayern Münih'e 30 milyon Euro karşılığında gönderdiği Sacha Boey, Alman devinde beklentilerin altında kaldı.

Bayern Münih'in gözden çıkardığı Sacha Boey için Galatasaray yeniden devreye girse de oyuncuyu ikna edemedi. Sarı-kırmızılılar, Bayern ile büyük ölçüde anlaşma sağlasa da oyuncunun ülkesine dönme isteği ve milli takım hayali nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

SACHA BOEY, MARSILYA İLE ANLAŞTI

Öte yandan Sacha Boey'in anlaştığı takım da ortaya çıktı.

HT Spor'un haberine göre Fransız sağ bek, Marsilya ile el sıkıştı.

Sacha Boey transferin resmiyet kazanması için Bayern Münih ve Marsilya'nın anlaşmasını bekliyor.


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