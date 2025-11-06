Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.11.2025 11:24:00
Galatasaray'ın gündemine gelmişti... Ademola Lookman ile teknik direktörü arasında flaş gerginlik!

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Atalanta, deplasmanda Marsilya'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 75. dakikasında oyundan alınan Ademola Lookman'la teknik direktörü Ivan Juric arasında tansiyon yükseldi. Nijeryalı futbolcu, Atalanta'da daha önce kadro dışı kalmış ve affedilmişti. Lookman'ın adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı.

Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Marsilya ile kozlarını paylaştı. İtalyan ekibi karşılaşmayı Lamar Samardzic'in golüyle kazanırken, Ademola Lookman ile teknik direktör Ivan Juric arasındaki tartışma maça damga vurdu.

Mücadelenin 75. dakikasında değişiklik tabelasında numarasını gören Lookman bu karardan memnun olmadı. Jest ve mimikleriyle hoşnutsuzluğunu dışarıya vuran Lookman, kenara geldiğinde hocasından çok sert tepki gördü. Juric futbolcuyu kolundan tuttu ve sert ifadelerle yüzüne karşı bağırdı, bu sırada teknik ekip araya girerek Nijeryalı futbolcuyu oradan uzaklaştırdı. Yaşananlar canlı yayında saniye saniye ekrana yansıdı.

Karşılaşmanın ardından Juric, Sky Sport'a konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Lookman mı? Her pazar yorumladığımız aynı şeyler bunlar. Oyuncular belki oyundan çıkmayı pek hoş karşılamıyorlardır, ama bu soyunma odasında çözülür. Benim için her şey geçer, önemli olan Atalanta’dır" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Lookman'ın adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı. Sarı-kırmızılıların futbolcuyla ciddi temasları olduğu ancak Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı bırakmadığı belirtilmişti.

 

