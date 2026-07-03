Galatasaray'ın hazırlık maçları belli oldu

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampında AC Monza ve Venezia ile karşılaşırken, kampın ardından RAMS Park'ta Villarreal'i konuk edecek.

AVUSTURYA'DA İKİ MAÇ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray, 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak.

Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında 24 Temmuz Cuma günü AC Monza ile Raiffeisen Arena'da karşılaşacak. Galatasaray, kamp dönemindeki ikinci hazırlık maçında ise 27 Temmuz Pazartesi günü Hofmann Personal Stadion'da Venezia ile kozlarını paylaşacak.

VILLARREAL RAMS PARK'A GELİYOR

Galatasaray, hazırlık maçlarının üçüncüsünde taraftarıyla buluşacak. Sarı-kırmızılı ekip, 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta İspanya temsilcisi Villarreal'i ağırlayacak.

Öte yandan Galatasaray, diğer hazırlık maçlarının programının ise ilerleyen günlerde açıklanacağını duyurdu.