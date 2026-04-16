Gençlerbirliği maçı öncesi... Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

Gençlerbirliği maçı öncesi... Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

16.04.2026 10:33:00
Gençlerbirliği maçı öncesi... Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

Sakatlığını beklenenden hızlı atlatan Victor Osimhen'in, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de forma giymek istediği iddia edildi.

Sakatlığını beklenenden hızlı atlatan Victor Osimhen, Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11’de yer alabilmek için hazırlıklarını hızlandırdı.

HT Spor'un haberine göre; normal şartlarda Fenerbahçe derbisine yetişmesi planlanan Nijeryalı golcü, teknik heyet ve sağlık ekibiyle görüşerek Gençlerbirliği maçında kadroda yer alma isteğini iletti.

Tedavi sürecinde çıtayı yükselten yıldız oyuncu için yüz maskesinin ardından şimdi de özel bir kol bandajı hazırlandığı öğrenildi.

Osimhen, kendisi için özel olarak tasarlanan bu yeni ekipmanı ilk olarak antrenmanlarda test edecek.

Bugün ve maçtan önceki son taktik provada yapılacak denemelerde fiziksel performansını etkileyecek herhangi bir sorun tespit edilmezse, oyuncunun hafta sonu sahaya ilk 11’de çıkma ihtimali de bulunuyor.

Diğer yandan Osimhen için karar, teknik heyetle birlikte sağlık heyetinin bir araya geldiği toplantıda verilecek. Normal şartlarda ağrı hissetmesi halinde idmanlardan da sakınan Nijeryalı yıldız ise oynamak istediğini taraflara iletmiş durumda.

Galatasaray MCT Technic Avrupa'ya veda etti! Deplasmanda mağlup oldu...
Galatasaray MCT Technic Avrupa'ya veda etti! Deplasmanda mağlup oldu... Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı La Laguna Tenerife'ye 99-59 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yarı finaldeki rakibi belli oldu!
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yarı finaldeki rakibi belli oldu! Casademont Zaragoza, Kadınlar EuroLeague çeyrek finalinde karşılaştığı Basket Landes'ı 69-53 mağlup ederek yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi oldu.
Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi kadro dışı kararı!
Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı öncesi kadro dışı kararı! Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru'nun kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.