Gençlerbirliği maçı öncesi... Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

Sakatlığını beklenenden hızlı atlatan Victor Osimhen, Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11’de yer alabilmek için hazırlıklarını hızlandırdı.

HT Spor'un haberine göre; normal şartlarda Fenerbahçe derbisine yetişmesi planlanan Nijeryalı golcü, teknik heyet ve sağlık ekibiyle görüşerek Gençlerbirliği maçında kadroda yer alma isteğini iletti.

Tedavi sürecinde çıtayı yükselten yıldız oyuncu için yüz maskesinin ardından şimdi de özel bir kol bandajı hazırlandığı öğrenildi.

Osimhen, kendisi için özel olarak tasarlanan bu yeni ekipmanı ilk olarak antrenmanlarda test edecek.

Bugün ve maçtan önceki son taktik provada yapılacak denemelerde fiziksel performansını etkileyecek herhangi bir sorun tespit edilmezse, oyuncunun hafta sonu sahaya ilk 11’de çıkma ihtimali de bulunuyor.

Diğer yandan Osimhen için karar, teknik heyetle birlikte sağlık heyetinin bir araya geldiği toplantıda verilecek. Normal şartlarda ağrı hissetmesi halinde idmanlardan da sakınan Nijeryalı yıldız ise oynamak istediğini taraflara iletmiş durumda.