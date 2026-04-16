Fenerbahçe ile Galatasaray, Avrupa Ligi'nde final için parkeye çıkıyor

16.04.2026 11:01:00
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda mücadele eden Türk temsilcileri Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın final için parkeye çıkacak.

İspanya'nın Zaragoza kentindeki Prens Felipe Salonu'nda gerçekleştirilen 6'lı Final organizasyonunda Türk temsilcileri, yarı finalinde yarın İspanyol ekipleriyle yapacakları maçları kazanmaları halinde finalde rakip olacak.

Yarı finalin ilk maçı Fenerbahçe Opet ile Spar Girona arasında TSİ 18.30'da başlayacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Casademont Zaragoza ise TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, 19 Nisan Pazar günü şampiyonluk için karşılaşacak.

20. kez mutlu sona ulaştı... Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet! Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 87-76 yenen Fenerbahçe Opet seriyi 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yarı finaldeki rakibi belli oldu! Casademont Zaragoza, Kadınlar EuroLeague çeyrek finalinde karşılaştığı Basket Landes'ı 69-53 mağlup ederek yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi oldu.
Fenerbahçe Opet'in EuroLeague yarı finalindeki rakibi belli oldu! Spar Girona, Kadınlar EuroLeague çeyrek finalinde karşılaştığı Umana Reyer'i 70-64 mağlup ederek yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.