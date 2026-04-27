Galatasaray'ın kazanması halinde... Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor!

27.04.2026 22:37:00
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'de 31. hafta sonrası şampiyonluk yarışı artık tamamen Galatasaray'ın elinde.

Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında sahadan 2-1 mağlup ayrılarak ikinci sıra hedefinde ağır bir darbe aldı. 

GALATASARAY SAMSUNSPOR'U YENERSE ŞAMPİYON

Bu sonuçlarla birlikte gözler tamamen Galatasaray'a çevrildi.

Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü deplasmanda Samsunspor'u mağlup etmesi halinde Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

Şampiyonluk için artık tek şart galibiyet. Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldığı anda, sezonun kupası matematiksel olarak sarı-kırmızılıların olacak.

Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş'a kötü haber! Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartın ardından Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Yönetim kurulu toplantısının ardından... Fenerbahçe'de ayrılıklar resmen açıklandı! Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile Sportif Direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Samsunspor'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'Çok iyi bir atmosfer bizi bekliyor' Süper Lig ekibi Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, gelecek hafta konuk edecekleri Galatasaray hakkında görüşlerini aktardı.