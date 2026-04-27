Galatasaray'ın kazanması halinde... Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor!

Süper Lig'de 31. hafta sonrası şampiyonluk yarışı artık tamamen Galatasaray'ın elinde.
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında sahadan 2-1 mağlup ayrılarak ikinci sıra hedefinde ağır bir darbe aldı.
GALATASARAY SAMSUNSPOR'U YENERSE ŞAMPİYON
Bu sonuçlarla birlikte gözler tamamen Galatasaray'a çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü deplasmanda Samsunspor'u mağlup etmesi halinde Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu resmen ilan edecek.
Şampiyonluk için artık tek şart galibiyet. Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldığı anda, sezonun kupası matematiksel olarak sarı-kırmızılıların olacak.