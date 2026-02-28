Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'dan 5 gollü galibiyet!

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'dan 5 gollü galibiyet!

28.02.2026 20:14:00
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'dan 5 gollü galibiyet!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, West Ham United'ı 5-2 mağlup etti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 28. hafta maçında West Ham United'ı ağırladı. Anfield Road'da oynanan maçı Liverpool 5-2'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Hugo Ekitike, 24. dakikada Virgil van Dijk, 43. dakikada Alexis Mac Allister, 70. dakikada Cody Gakpo ve 82. dakikada Axel Disasi (kendi kalesine) kaydetti.

West Ham United'ın golleri 49. dakikada Tomas Soucek ve 75. dakikada Taty Castellano'dan geldi.

Ligde son üç maçını kazanan Liverpool puanını 48'e yükseltti. Kümede kalma savaşı veren West Ham United 25 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Wolverhampton'a konuk olacak. West Ham United, Fulham deplasmanına çıkacak.

