Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray: Galatasaray 4-1 Trabzonspor

Süper Kupa yarı final mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 4-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+3. dakikada Eren Elmalı, 64. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi attı.

Trabzonspor'un tek golünü 55. dakikada Felipe Augusto kaydetti.

FİNAL 10 OCAK'TA

Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Kupa'da finale yükselen ilk takım oldu.

Süper Kupa'nın diğer yarı final maçında salı günü Fenerbahçe ile Samsunspor, Adana'da karşı karşıya gelecek ve kazanan finalde Galatasaray'ın rakibi olacak.

Süper Kupa'da final karşılaşması 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Barış, Yunus, Icardi.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Karşılaşmadan önemli anlar | Galatasaray 4-1 Trabzonspor

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 3 dakika ilave edildi.

90' SARI KART | Trabzonspor'da Serdar, Icardi'ye yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

88' Trabzonspor'da Zubkov ile Pina oyundan çıkarken Salih ile Cihan dahil oldu.

81' Galatasaray'da Kazımcan sol kanattan ceza sahasına yerden sert çevirdi. Savunmanın markajından sıyrılan Icardi tek vuruşla farkı üçe çıkardı.

81' GOL | Mauro Icardi Galatasaray'ın dördüncü golünü kaydetti.

79' Galatasaray'da Davinson Sanchez ile Barış Alper'in yerine Lemina ile Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.

77' Trabzonspor'da Olaigbe oyundan çıkarken Nwakaeme dahil oldu.

75' Trabzonspor'da Zubkov sağ kanattan şık çalımlarla ilerledi ve sağ ayakla sert vurdu. Uğurcan topu son anda kornere çeldi.

73' Galatasaray'da Kazımcan sol kanattan bindirirek savunmadan sıyırıldı ve topu içeri çevirdi. Top Sara'ya gelmeden savunma kornere attı.

71' Galatasaray'da Yunus Akgün ve Eren Elmalı kenara gelirken Kaan Ayhan ve Kazımcan Karataş oyunda.

69' Trabzonspor'da Olaigbe üç savunmacıdan sıyrılarak ceza sahasına girdi ve yerden sert vurdu. Top direği sıyırdı.

68' Trabzsonspor'da Pina'nın sağ kanattan ortasını Augusto'ya gelmeden Abdülkerim uzaklaştırdı.

64 'Leroy Sane şık bir çalımla Muci'den sıyrılarak ceza sahasına girdi ve topu kale önünde Yunus'a çevirdi. Yunus tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

64' GOL | Yunus'un golü ile fark yeniden ikiye çıkıyor.

60' Galatasaray'da İlkay oyundan çıkarken Torreira dahil oldu.

55' Rakip yarı alanda uzun süre top çeviren Trabzonspor'da Olaigbe, sol kanattan son çizgiye inerek kale ağzına yerde sert çevirdi. Felipe Augusto yaptığı tek vuruşla farkı bire indirdi.

55' GOL | Augusto'nun golü ile Trabzonspor farkı bire indirdi.

51' SARI KART | Trabzonspor'da Batagov sarı kart gördü.

50' Savunma arkasına sarkan Barış Alper, iki savunmacı arasından kalesinden açılan Onana'nın üstünden topu kafa vuruşuyla aşırttı. Geri koşu yapan Onana, topu çizgiden çıkartarak hatasını telafi etti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Sağ kanattan Yunus topu yaydaki Icardi'ye çıkardı. Icardi soldan bindiren Eren Elmalı'nın koşu yoluna pasını attı ve Eren tek vuruşla farkı ikiye çıkardı.

45' GOL | Eren Elmalı'nın attığı gol ile fark ikiye çıktı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

38' Leroy Sane, ceza sahası içine koşu yapan Roland Sallai'ye pasını verdi. Sallai sağ taraftan arka direğe ortasını yaptı. Bomboş durumda olan Barış Alper topa gelişine çok sert vurdu ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

38' GOL | Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın golü ile öne geçiyor.

33' İlkay Gündoğan tedavisinin ardından oyuna devam edebileceğini belirtti.

32' İlkay Gündoğan ile Felipe Augusto orta sahadaki topa müdahale etmek istedi. İki futbolcu yerde kaldı ve faul düdüğü çaldı. İlkay Gündoğan sakatlık geçiriyor.

31' Leroy Sane sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına girdi, şutunda top taca gitti.

30' Roland Sallai sağ kanattan ceza sahasına orta yaptı, Trabzonspor savunması bu topu uzaklaştırdı.

29' Oleksandr Zubkov rakip yarı sahanın ortasından serbest vuruşu kullandı, Galatasaray savunması penaltı noktası civarında tehlikeyi uzaklaştırdı.

28' SARI KART | Galatasaray'da Sara, Muçi'ye yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

19' Barış Alper Yılmaz savunma arkasına atılan topla buluştu ama istediği gibi şutunu çekemedi. Top dışarı gitti.

17' Oleksandr Zubkov'un ceza sahası içindne şutunda top direğe çarpıp dışarı gitti.

12' Trabzonspor'da Olaigbe ceza sahası içi sol çaprazdan ser vurdu. Köşeye giden topu Uğurcan çıkardı.

10' Sane'nin sağ kanattan son çizgiye inip açtığı ortada Sara'nın zayıf kafa vuruşu Onana'da kaldı.

6' GOL İPTAL | Augusto'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

5' GOL | Felipe Augusto'nun golü ile Trabzonspor öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.