28.08.2025 20:32:00
Güncellenme:
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo'dan ilk açıklama!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, transferi sonrası konuştu.

Singo'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bu yeni ailemle birlikte olacağım için açıkçası çok mutluyum. Bu formayı giydikten sonra bol şans elde edip iyi sonuçlar alacağız."

"UMARIM BEN DE YAŞARIM"

"Tabii ki Drogba ve Eboue çok çok büyük oyuncular, Aurier, Kader Keita gibi oyuncular da burada oynadı. Umarım ben de Türkiye'nin en büyük takımıyla yaşadıkları başarıları ben de yaşarım."

"Çok sabırsızım Galatasaray'da oynayacağım için. Galatasaray maçlarını izledim. İnanılmaz bir atmosfer var. Sabırsızlanıyorum."

İlgili Konular: #galatasaray #süper lig #transfer

