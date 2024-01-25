Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 25.01.2024 - 09:57

Güncelleme: 25.01.2024 - 09:57

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 54 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise oynadığı maçların 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 14'ünü yitirdi. Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için hükmen mağlup sayılan ve 3 puanı silinen sarı-siyahlı takımın 10 puanı bulunuyor.

Galatasaray, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha.

İstanbulspor: Alp, Okan, Mehmet, Simon Deli, Sambissa, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ali, Ndao, Ethemi.

4 FUTBOLCU KADRODA YER ALAMAYACAK

Galatasaray'da 4 futbolcu, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez de müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SAHASINDA 27 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 27 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 25 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 43 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 12 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

GALATASARAY İLE İSTANBULSPOR 48. RANDEVUDA

Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 32, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 105 golüne, İstanbulspor 41 golle yanıt verebildi.

Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray, Süper Lig'de ev sahibi olduğu maçlarda İstanbulspor'a sadece bir kez yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'u konuk ettiği maçlarda 17 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 58 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 21 gol gördü.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, İstanbulspor karşısında ligde en farklı galibiyetini 1962-1963 sezonunda ev sahibi olduğu maçta 6-0'lık sonuçla aldı.

İstanbulspor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 1970-1971 sezonunda evinde oynadığı maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 2000-2001 sezonunda oynandı. İstanbulspor'un sahasında oynanan maçı, Galatasaray 5-3 kazandı. Toplam 8 gol, rekabetteki 46 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.