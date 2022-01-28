Galatasaray istiyordu! Gent, Sinan Bolat için kararını verdi
Galatasaray'la adı anılan milli kaleci Sinan Bolat için kulübü Gent açıklama yaptı. Belçika ekibinden yapılan açıklamaya göre, milli eldivenin Galatasaray'a gelmesine izin çıkmadı.
Muslera'nın sakatlanması ve İsmail Çipe ile Fatih Öztürk'ün beklenen performansı sağlayamaması nedeniyle kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, milli eldiven Sinan Bolat'la ilgileniyordu. Sarı-kırmızılıların bu ilgisi üzerine Gent kulübü resmi açıklamada bulundu.
GENT'TEN İZİN ÇIKMADI
Belçika temsilcisinin CEO'su Michel Louwagie, Sinan Bolat'ı bırakmayacaklarını açıkladı. Milli kaleci, Galatasaray'a dönmek istese de kulübünden izin çıkmadı.
Voetbalprimeur'a konuşan Louwagie, "Sinan Bolat'la konuştum. Haziran sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor" dedi.
Sinan Bolat'a Galatasaray, 2,5 yıllık sözleşme teklif etmişti.
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