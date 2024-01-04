Galatasaray İtalya deplasmanında avantajı kaptı!
Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Bertram Derthona'yı 71-70 mağlup etti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Galatasaray Ekmas, deplasmanda İtalya temsilcisi Bertram Derthona'yı 71-70 mağlup etti.
Ferraris Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 22-20 geride kapatan Galatasaray Ekmas, devre arasına ise 37-33 üstün girdi.
YOLUN YARISINI GEÇTİ
Çekişmeli bir ikinci yarıya sahne olan mücadelede son çeyreğe 50-49 geride giden sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 71-70 kazanmasını bildi.
Play-in turunda iki galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.
Eşleşmede ikinci maç 9 Ocak Salı günü İstanbul'da, gerekmesi halinde üçüncü müsabaka 17 Ocak Çarşamba günü İtalya'da yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte tablo tablo zamlı maaşlar
- Fatih Altaylı'ya hapis!
- Hukuksuzlukta ısrar!
- 'Fon vurgunu'nda yeni gelişme
- Ülkü Ocakları ‘geçinemiyoruz’ diyen öğrencilere saldırdı
- Ali Kıdık zehir zemberek sözlerle ayrıldı!
- Bakan Yardımcısı fena yakalandı!
- Anketçiden Erdoğan'a kötü haber
- 'Ben o çocuğu affederim ama...'
- Yerel seçim öncesi kritik hamle