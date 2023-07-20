Galatasaray Jarell Martin'i resmen açıkladı

Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Nef, ABD'li basketbolcu Jarell Martin'i renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 17:18
Galatasaray Jarell Martin'i resmen açıkladı
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Galatasaray Nef Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jarell Martin'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsrail ekibi Maccabi Playtika'da forma giyen 29 yaşındaki uzun forvetle sözleşme imzalandığı belirtildi.

Jarell Martin

NBA'DE FORMA GİYMİŞTİ

Jarell Martin, geçen sezon EuroLeague'de çıktığı 38 maçta 7,2 sayı ve 3,5 ribauntluk performans sergiledi. Martin, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2015-2019'da Memphis Grizzlies ve Orlando Magic takımlarında toplam 184 müsabakada forma giydi.


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