Zalgiris - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Zalgiris ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 13:48
Zalgiris - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile Galatasaray arasında Litvanya'da oynanacak ilk maçın hakem ekibi belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada maçın orta hakemininin Portekizli Luis Godinho olduğu açıklanırken, Godinho'nun yardımcılıklarını Portekizli hakemler Rui Teixeira, Pedro Almeida ve Ricardo Baixinho'nun yapacağı açıklandı.

Zalgiris - Galatasaray maçı 25 Temmuz Salı günü saat 19:00'da Vilniaius Stadyumu'nda oynanacak.


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