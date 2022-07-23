Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo'dan haber bekliyor
Transfer çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk talepleri doğrultusunda sürdüren Galatasaray, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen milli defans oyuncusu Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
Galatasaray, Kaan Ayhan için Sassuolo ile masaya oturdu. İtalyan ekibinin, 5 milyon Euro gelir elde etmek istediği ve bu rakamda ısrarcı olduğu kaydedildi.
Sporx’in haberine göre sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan transferi için 3.5 milyon Euro ödeme yapabileceğini Sassuolo kulübüne iletti. Galatasaray’ın, İtalyan temsilcisinden gelecek cevabı beklediği belirtildi.
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Yeni sezon öncesi mutlaka stoper transferi yapmak isteyen Galatasaray, Marcao'nun ayrılışı sonrasında Kaan Ayhan ile bu bölgedeki boşluğu doldurmayı hedefliyor.
Galatasaray, Kaan Ayhan'dan da kulübüne istek yapmasını iletti ancak Kaan Ayhan'dan bu yönde bu adım gelmedi. Kaan Ayhan geçen sezon Sassuolo'da 24 maçta 1389 dakika süre aldı ve 1 gol üretti. Kaan Ayhan daha önce Fortuna Düsseldorf, Eintracht Frankfurt ve Schalke'de oynamıştı.
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