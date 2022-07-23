Ali Akman'ın Galatasaray'a 'Evet' dediği iddiası
Yerli santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray, iki oğlu da sarı-kırmızılı formayı giyen efsane futbolcuları Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman için Eintracht Frankfurt'a kiralama teklifinde bulundu.
Bursaspor'dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, NEC Nijmegen'e kiralanmıştı. Bu sezon geri dönen Akman, kadroda yine düşünülmüyor. İddiaya göre, Eintracht Frankfurt da Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifini değerlendirmeye aldı.
TEKLİFE OLUMLU YANIT
Sporx’in haberine göre Ali Akman, amcası Ayhan Akman aracılığıyla da gelen teklife olumlu yanıt verdi ve Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığını iletti.
Frankfurt'un da Ali Akman için gelen teklife sıcak baktığı ancak son aşamada ayrıntıların görüşüldüğü belirtildi. Galatasaray’ın transferi en geç gelecek hafta içerisinde bitireceği ileri sürüldü.
KUZENLERİYLE BERABER OYNAYACAK
Galatasaray, transfer döneminin başında gündeme gelen Umut Bozok'un çok yüksek rakamlar talep etmesi ve Ali Akman'ın hem daha genç oluşu hem de ekonomik olarak daha uygun olması ismini ön plana çıkardı.
Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman Galatasaray kadrosuna katılırsa kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek.
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