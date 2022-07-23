Galatasaray'da transferde orta saha problemi

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:06

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, William Carvalho için Betis'e bir kez daha durumunu sordu. Real Betis, 8 milyon Euro’luk bonservis isteğini bir kez daha tekrarladı. İndirim taleplerine ise olumsuz cevap verdi.

İspanya'da mutlu olduğunu ve Betis'te kalmak istediğini belirten William Carvalho ise 3 yıl için vergiler dahil brüt 4 milyon Euro maaşa evet diyeceğini Galatasaray cephesine iletti. 30 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Euro maliyet çıkması ve iki tarafın da bu rakamlardan aşağı inmemesi transferi bir kez daha rafa kaldırdı.

OKAN BURUK’TAN VETO

Sporx’in haberine göre Galatasaray, menajerler tarafından önerilen Amadou Diawara'yı da bir kez daha gündemine aldı. Roma'nın da satışını istediği 25 yaşındaki Gineli oyuncunun önceki yıllarda da Galatasaray ile adı anılmıştı.

Amadou Diawara transferi mümkün görünse de teknik direktör Okan Buruk'un şerhi nedeniyle bekleme kararı alındı. Geçen sezon 8 maçta toplam 306 dakika süre alan ve Roma formasıyla son maçını 13 Aralık 2021'de Spezia'ya karşı 26 dakika oynayan Amadou Diawara için Okan Buruk onay vermedi.

Okan Buruk, kendisine önerilen Amadou Diawara'nın son dönemde maç oynamadığını ve lige kısa süre kaldığını belirterek sıcak bakmadığını yöneticilere iletti.

Galatasaray'ın idarecileri ise Carvalho'nun maliyeti nedeniyle Diawara için Okan Buruk'u ikna etmeye çalışıyor.

Lige de çok kısa süre kaldığı için Galatasaray, bir an önce defansif orta saha transferine nokta koymayı planlıyor.

Fotoğraf: William Carvalho