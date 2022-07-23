Galatasaray'da Amine Harit'in yüksek maliyeti göz korkuttu

Süper Lig ekibi Galatasaray’ın, Amine Harit için Alman kulüp Schalke 04 ile anlaşma noktasında olduğu ileri sürüldü. Galatasaray'ın Harit'in yüksek maliyeti sebebiyle transfere temkinli yaklaştığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:13
Galatasaray'da Amine Harit'in yüksek maliyeti göz korkuttu
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Schalke 04, yüksek maliyeti nedeniyle Amine Harit ile yollarını ayırma kararı aldı. Schalke'nin 8 milyon Euro'ya aldığı ve piyasa değeri 4 milyon Euro'dan da fazla olan Harit'ten, yüksek sözleşme maliyeti nedeniyle vazgeçtiği aktarıldı.

YÜKSEK MALİYETİ TRANSFERİ ZORA SOKTU

Sporx’in haberine göre, Galatasaray, Amine Harit'e yıllık 2.3 milyon Euro sözleşme önerdi. Schalke'den brüt 3 milyon Euro maaş alan ve 2024'e kadar sözleşmesi olan Harit'in menajeri Meissa N'Diaye ise Galatasaray'dan ilk aşamada brüt 4 milyon Euro maaş istedi.

Amine Harit için en fazla net 2.5 milyon Euro maaş teklifi önermeyi düşünen Galatasaray, Meissa N'Diaye'ye bu rakamlara inilmemesi halinde transferden vazgeçileceği mesajı verdi.

GEÇEN SEZONU CENGİZ ÜNDER İLE GEÇİRDİ

Haberde, Galatasaray’ın, Harit'i istediği ancak rakamın düşülmesinin gerektiğini ilettiği kaydedildi.

Nantes altyapısından yetişen ve 2017 yazında Schalke'ye transfer olan Faslı 10 numara, geçen sezonu kiralık olarak Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'da geçirdi. Harit, geçen sezon oynadığı 33 maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.


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