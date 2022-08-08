Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira: 'Şampiyonluk ve kebap istiyorum'
Süper Lig ekibi Galatasaray, Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'yı kadrosuna kattı. Transfer sonrası açıklama yapan Torreira, "Gerçekten çok mutluyum. Kariyerim için çok önemli bir an" dedi.
Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Galatasaray'a resmen transfer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, 26 yaşındaki Uruguaylı'nın transferini Twitter'daki Galatasaray Space odasından duyurdu.
İLK SÖZLERİ TÜRKÇE
Canlı yayına katılan Lucas Torreira ilk olarak Türkçe "Merhaba Galatasaray taraftarları" dedi.
"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"
Transferle ilgili konuşan Torreira "Gerçekten çok mutluyum. Kariyerim için çok önemli bir an. Çok keyifli, hislerim inanılmaz. Çok büyük bir kulübün parçasıyım. Bu kulübün kariyerimde çok büyük bir yer etmesini bekliyorum" dedi.
ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Lucas Torreira ayrıca "Taraftarlara çok teşekkür ederim. Kararımda büyük rol oynadılar. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Büyük hedefleri kabul edip, mücadele vermek demek bu imza. Şampiyonluk için gerekeni yapacağız" açıklamasını yaptı.
"KEBAP İSTİYORUM KEBAP"
Dries Mertens konuştuğu sırada yayına tekrar katılan Lucas Torreira, "Kebap istiyorum kebap" dedi. Mertens ise "Üç gündür buradayız, bizi her akşam kebap yemeye götürmek istiyor. Bu akşam da döner istiyor" açıklamasını yaptı.
FERNANDO MUSLERA: "HAVADA KOKUYU ALIYORUM"
Yayın katılan Fernado Muslera "Herkese merhaba ben Muslera kaptan. Mertens ve Torreira buraya geldiği için çok mutluyum. Onlara buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. Başkanımıza ve Erden Bey'e teşkkürler. Büyük işler yaptılar. Galatasaray için büyük bir yıl. Galatasaray her sene şampiyonluklar kazanması gereken büyük bir kulüp. Yönetimin gözü büyük oyuncularda. Bu kulüpte büyük oyuncularla oynadım. Havada bunun kokusunu alıyorum, büyük şampiyonluklar, büyük unvanlar.. Bu yolda olmamız gurur veriyor" dedi.
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