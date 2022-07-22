Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, İstanbul'da ilk hazırlık maçına çıkıyor. Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? Ayrıntılar Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 12:45
Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Avusturya kampından dönen sarı-kırmızılılar 26 Temmuz'da başlayacak 2. etap kamp çalışmalarına kadar Florya'da antrenman yapacak.

Sarı-kırmızılılar kamp başlamadan önce İstanbul'da bir hazırlık maçı oynayacak. Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Galatasaray taraftarıyla buluşacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele D-Smart ekranlarından naklen yayımlanacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray - Kasımpaşa maçında en pahalı bilet 500, en ucuz bilet 40 lira olarak satışa çıktı.


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