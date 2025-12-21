Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Süper Lig'deki 16 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile aynı puanda. Galatasaray, maç eksiğiyle birlikte ligin ikinci sırasında yer alıyor; Fenerbahçe ise averaj farklıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

Sezondaki 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Cem, Baldursson, Fall, Diabate, Ali Yavuz, Gueye

HEDEF İLK DEVREYİ LİDER KAPATMAK

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında galip gelerek Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlamayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakada puan alması durumunda 2025-26 sezonunun ilk yarısını en üst sırada bitirecek.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda Kasımpaşa maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo ve Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da oynayamayacak.

Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için Kasımpaşa'ya karşı görev alamayacak. Osimhen'in ayrıca sarı kart cezası da bulunuyor.

EMRE BELÖZOĞLU İLE İKİ BERABERLİK

Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından 2 maçta Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

KASIMPAŞA'DA EKSİKLER

Kasımpaşa'da tedavileri devam eden Haris Hajradinovic, Cafu ve Andri Fannar Baldursson, müsabakada forma giyemeyecek.

2025 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Tunus Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Mortadha Ben Ouanes ile Adem Arous da kadroda yer alamayacak.

TORREİRA, SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Uruguaylı oyuncu, kart görmesi halinde ligin 18. haftasındaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

RAMS PARK'TA OYNADIĞI SON 26 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, iç sahada oynadığı Süper Lig'deki son 26 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 lig maçında 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

İÇ SAHA KARNESİ BAŞARILI

Galatasaray, bu sezon RAMS Park'taki Süper Lig maçlarında başarılı performans gösteriyor.

Sezonda 8 iç saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik kaydetti.

Sahasındaki lig maçlarında rakip ağları 19 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 8 gol gördü.

KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 9 maçın 8'inde gol yedi.

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 9 lig müsabakasının 8'inde en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece Trabzonspor karşısında kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 10 golü kalesinde gördü.

ICARDİ, HAGİ'Yİ GEÇMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu olmayı amaçlıyor.

Geçen hafta Hesap.com Antalyaspor karşısında ağları sarsan Icardi, sarı-kırmızılı formayla 59 lig golü atan Gheorghe Hagi'yi bu alanda yakaladı.

Arjantinli santrfor, bir kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray tarihinde en fazla lig golü atan yabancı oyuncu konumuna gelecek.

Tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 69 gol kaydeden Icardi, 4 kez daha ağları sarsması durumunda da sarı-kırmızılı formayla 72 kez fileleri havalandıran Hagi'yi geçerek, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

LEROY SANE SON HAFTALARDA DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, son zamanlarda Süper Lig'deki performansıyla dikkati çekiyor.

Sane, ligde üst üste 3 maçlık gol atma serisi yakaladı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, ligdeki son 3 karşılaşmasında Fenerbahçe, Samsunspor ve Antalyaspor ağlarını birer kez havalandırdı.

GALATASARAY İLE KASIMPAŞA 43. RANDEVUDA

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 43. kez karşılaşacak.

Ligde iki ekip arasındaki 42 maçtan 26'sını Galatasaray kazanırken 9 müsabaka berabere bitti. Kasımpaşa, 7 maçı galip tamamladı.

Galatasaray, bu maçlarda 87 kez ağları havalandırırken Kasımpaşa, rakibine 48 golle karşılık verdi.

RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 14 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar bu statta Kasımpaşa'yı 10 maçta yenerken lacivert-beyazlılar deplasmandaki 3 karşılaşmayı kazandı. RAMS Park'taki 1 müsabaka berabere sonuçlandı.

Galatasaray, bu maçlarda 28, Kasımpaşa, 20 kez ağları havalandırdı.

SON 6 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlılar karşısında son 6 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, rakibiyle Süper Lig'deki son 6 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 16 gol atarken kalesindeki 12 gole engel olamadı.

SON 2 MÜSABAKA 3-3 BİTTİ

İki takımın ligdeki son 2 müsabakası 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Galatasaray ile Kasımpaşa, geçen sezon ligde karşılaştığı iki maçta da 3-3 berabere kaldı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısında üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa, 2013-14 sezonunda RAMS Park'taki maçı 4-0 kazandı.

Galatasaray'ın 1962-63 sezonunda 5-2, 2023-24 sezonunda 4-3 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.