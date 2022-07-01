Galatasaray'da Erik Botheim transferine hukuki engel ihtimali

01 Temmuz 2022 Cuma, 17:15

Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, santrfor için Erik Botheim ile görüşme halinde.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle FIFA’nın futbolculara tanıdığı sözleşme fesih hakkını kullanarak mayıs ayında Krasnodar ile olan kontratını sonlandıran 22 yaşındaki forvet serbest oyuncu statüsünde.

Krasnodar, oyuncuyu transfer edecek kulübün 20 milyon Euro tazminat ödemesi gerekeceğini öne sürüyor. Yönetim bu durumun ortaya çıkabilecek hukuki sıkıntılar nedeniyle ayrıntılı bir araştırma yürütüyor.

Botheim’ın İtalya, İngiltere ve İskoçya’dan da talipleri var. Rus ekibi Krasnodar, Eric Botheim için Bodo Glimt’e 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.