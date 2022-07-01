Galatasaray'da Erik Botheim transferine hukuki engel ihtimali
Galatasaray'ın listesinde yer alan Eric Botheim, eski kulübü Krasnodar'la sözleşmesini sonlandırsa da Rus ekibi, Norveçli golcüyü transfer edecek takımın tazminat ödemesi gerekeceğini öne sürüyor.
Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, santrfor için Erik Botheim ile görüşme halinde.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle FIFA’nın futbolculara tanıdığı sözleşme fesih hakkını kullanarak mayıs ayında Krasnodar ile olan kontratını sonlandıran 22 yaşındaki forvet serbest oyuncu statüsünde.
Krasnodar, oyuncuyu transfer edecek kulübün 20 milyon Euro tazminat ödemesi gerekeceğini öne sürüyor. Yönetim bu durumun ortaya çıkabilecek hukuki sıkıntılar nedeniyle ayrıntılı bir araştırma yürütüyor.
Botheim’ın İtalya, İngiltere ve İskoçya’dan da talipleri var. Rus ekibi Krasnodar, Eric Botheim için Bodo Glimt’e 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
Video Haberler
- 'İstanbul'da ciddi bir patlama var'
- 6. kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
- 'Şimdi yaka silkiyoruz'
- 'Demir Yumruk'ta yeni gelişme
- 'Hekimlik Andı'nı' karanlıkta okudular
- TÜİK önünde polis engeli
- Arkadaşlarına ulaşmak için elleriyle toprak kazdılar
- Polis durdurdu: 23 ton on numara yağ!
- Yer: Kadıköy... Kadını kaçırmaya çalıştı, esnaf durdurdu
- İstanbul Silivri'de otobüs alev alev yandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Sedat Peker hareketliliği!
- Asgari ücrete ilişkin yönetmelik yürürlükte
- ‘Bu sadaka bile değil’
- Asgari ücret zammı belli oldu
- Sedat Peker'den bir 'Demirören' çıkışı daha
- İşte masada konuşulan rakam
- 'Arınç'ın başına gelenden daha vahim bir olay...'
- Benzin ve otogaza indirim geliyor
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu