Galatasaray kendi evinde kayıp!
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında kendi evinde ağırladığı ÇBK Mersin'e 83-74 mağlup oldu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin deplasmanda, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-74 mağlup etti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Yener Yılmaz, Cemil Uygül, Barış Burak Durmuş
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 19, Allen 22, Büşra Akbaş 5, Meltem Yıldızhan 3, Vanloo 11, Yağmur Kübra Taşar 4, Sude Yılmaz 3, İnci Güçlü, Harrigan 7
ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Willams 14, Melis Gülcan 5, Mabrey 27, Iagupova 16, Kiss 6, Derin Yaya 7, Sinem Ataş 3, Holingsvorth 5
1. periyot: 16-24
Devre: 33-44
3. periyot: 55-67
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- İşte İstanbul'da zemini çok sıkıntılı 8 bölge
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- Eski Galatasaray başkanlarından çağrı
- Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü!
- Ünlü oyuncu o iddialara ateş püskürdü: 'Terbiyesizler!'
- 'Benim için büyük bir onurdur'
- İbrahim Özkan ve İYİ Partili meclis üyeleri istifa etti!