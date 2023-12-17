Galatasaray kendi evinde kayıp!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında kendi evinde ağırladığı ÇBK Mersin'e 83-74 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 21:03
Galatasaray kendi evinde kayıp!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında ÇBK Mersin deplasmanda, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-74 mağlup etti.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Yener Yılmaz, Cemil Uygül, Barış Burak Durmuş

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 19, Allen 22, Büşra Akbaş 5, Meltem Yıldızhan 3, Vanloo 11, Yağmur Kübra Taşar 4, Sude Yılmaz 3, İnci Güçlü, Harrigan 7

ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Willams 14, Melis Gülcan 5, Mabrey 27, Iagupova 16, Kiss 6, Derin Yaya 7, Sinem Ataş 3, Holingsvorth 5

1. periyot: 16-24

Devre: 33-44

3. periyot: 55-67


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