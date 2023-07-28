Galatasaray, Kerem Demirbay transferini bitiriyor

Galatasaray, Kerem Demirbay transferinde sona yaklaştı. Sarı kırmızılar, Bayer Leverkusen'le anlaşma noktasına geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 19:13
Galatasaray, Kerem Demirbay transferini bitiriyor
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Galatasaray yönetimi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Kerem Demirbay'ın bonservisi için Bayer Leverkusen'le anlaşma noktasına geldi.

Sarı kırmızılılar, daha önce oyuncu tarafıyla kişisel şartlar konusunda uzlaşma sağlamıştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

NTV Spor'un aktardığı habere göre, Galatasaray'ın Alman ekibi ile son detayların netleştirmesinin ardından Kerem Demirbay ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

2019/2020 sezonunda 32 milyon Euro karşılığında Hoffenheim'dan Leverkusen'e transfer olan Kerem Demirbay, kırmızı siyahlılarda çıktığı 149 maçta 15 gol 30 asistlik performans sergiledi.


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