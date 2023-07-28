Son dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferini KAP bildirdi

Yayınlanma: 28.07.2023 - 19:08

Güncelleme: 28.07.2023 - 19:18

Ayrıntılar birazdan...Galatasaray, taraftarın büyük bir heyecanla beklediği Mauro Icardi için resmi açıklamayı yaptı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcünün transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBUL'A GELİYOR

Mauro Icardi, ailesi ile birlikte bu gece 00.00 sularında İstanbul'a gelecek.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi. Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.