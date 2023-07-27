Galatasaray'ın Fred planı belli oldu

Yayınlanma: 27.07.2023 - 13:36

Güncelleme: 27.07.2023 - 13:43

Leandro Paredes transferinde istediği sonuca varamayan Galatasaray, rotasını Brezilyalı Fred'e çevirdi.

NTV Spor'un haberine göre, sarı kırmızılı yönetim sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Fred için İngiliz ekibiyle görüşmelerini sıklaştırdı.

15 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR

Haberde Manchester United'ın Brezilyalı yıldız için 15 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü.

Ancak Galatasaray, bu rakamı bonuslar içeren bir teklifle düşürmeyi planladığı söylendi.

Fred geçen sezon Kırmızı Şeytanlar'da çıktığı 56 maçta 6 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.