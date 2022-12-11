Galatasaray, Kireçburnu'nu 13 golle geçti
Galatasaray, Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde Kireçburnu'nu 13-1 mağlup etti.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Türkiye Kadınlar Süper Ligi 8. hafta maçında Kireçburnu ile karşılaştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 13-1 kazandı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Emine Esen Ecem, 24. dakikada Derya Arhan, 25, 31, 39, 43 ve 51. dakikalarda Yagmur Uraz, 26, 32 ve 56. dakikalarda Birgül Sadıkoğlu, 62. dakikada Ebru Topçu, 72. dakikada Milica Denda ve 80. dakikada Elena Gracinda Santos kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takım puanını 24'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Kireçburnu ise 0 puanla son sırada kaldı.
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