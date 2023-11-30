Galatasaraylı yıldızdan Manchester United paylaşımı! 'Bu renkler için...'
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Manchester United ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
"TAKIMIN GÖSTERDİĞİ REAKSİYONDAN MUTLUYUM"
Lucas Torreira yaptığı paylaşımda, "Her zaman zaferi hedefliyoruz ama bu takımın gösterdiği reaksiyondan dolayı mutluyum" dedi.
Başarılı orta saha, "Bu renkler için her şeyimizi vermeliyiz" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında tansiyon yükseldi!
- Alaattin Çakıcı hakkında beklenen karar!
- O görüntülere ulaşıldı
- Galatasaray'dan harika geri dönüş...
- İSKİ açıkladı: Baraj doluluk oranı nedir?
- Arda Turan sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi
- ‘Oğlunun gemileri İsrail limanında’
- Sultanahmet'te tarihi bina çöktü
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Yeniden İstanbul' yanıtı!
- Türk sanat müziğinin efsane ismi hayatını kaybetti!