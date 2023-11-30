Galatasaraylı yıldızdan Manchester United paylaşımı! 'Bu renkler için...'

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.11.2023 - 09:31
Galatasaraylı yıldızdan Manchester United paylaşımı! 'Bu renkler için...'
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Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Manchester United ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"TAKIMIN GÖSTERDİĞİ REAKSİYONDAN MUTLUYUM"

Lucas Torreira yaptığı paylaşımda, "Her zaman zaferi hedefliyoruz ama bu takımın gösterdiği reaksiyondan dolayı mutluyum" dedi.

Başarılı orta saha, "Bu renkler için her şeyimizi vermeliyiz" ifadelerini kullandı. 


Lucas Torreira galatasaray manchester united uefa şampiyonlar ligi

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