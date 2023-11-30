Galatasaraylı yıldızdan Manchester United paylaşımı! 'Bu renkler için...'

Yayınlanma: 30.11.2023 - 09:31

Güncelleme: 30.11.2023 - 09:31

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Manchester United ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"TAKIMIN GÖSTERDİĞİ REAKSİYONDAN MUTLUYUM"

Lucas Torreira yaptığı paylaşımda, "Her zaman zaferi hedefliyoruz ama bu takımın gösterdiği reaksiyondan dolayı mutluyum" dedi.

Başarılı orta saha, "Bu renkler için her şeyimizi vermeliyiz" ifadelerini kullandı.