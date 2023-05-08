Galatasaray kritik virajda hata yapmadı! Galatasaray 1 - 0 Başakşehir (Maç sonucu)

Yayınlanma: 08.05.2023 - 18:54

Güncelleme: 08.05.2023 - 22:11

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Mücadelenin 45+8. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı.

Topun başına geçen Mauro Icardi hata yapmayarak topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0'a taşıdı. İlk yarı sarı kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise skor değişmezken Galatasaray karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Böylece sarı kırmızılılar, Süper Lig'de iki maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 73'e taşıyarak zirvedeki yerini korudu. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer aldı.

Medipol Başakşehir ise 51 puan ile 5. sırada bulunuyor.

Canlı Anlatım | Galatasaray 1 - 0 Başakşehir

Maç sona erdi. Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

96' Soldan kullanılan köşe vuruşunu Caner ortaladı. Savunma araya girdi. Dönen topa Adnan Januzaj vurdu. Top yandan auta gitti.

93' Abdülkerim'in tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

92' Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı bir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

89' Artık son anlar. Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü devam ediyor.

88' Caner Erkin'in arka direğe gönderdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

87' Galatasaray'da Barış Alper ile Kaan Ayhan oyuna girdi. Kerem ve Rashica çıktı.

86' Galatasaray savunması bu bölümde geri çekildi. Başakşehir yükleniyor.

85' Milot Rashica, savunma arkasına sarkan Fredrik Midtsjö'yü düşündü ama top hızlı.

84' Sağdan ceza sahasına gönderilen topa Icardi yükseldi ama savunma topu karşıladı. Dönen topu Torreira yeniden Icardi'ye bıraktı ama Arjantinli yıldız topu kaybetti.

83' Caner'in uzun tacında Okaka topa hareketlendi ama Galatasaray savunması topu karşıladı.

82' Galatasaray oyuncu değişikliklerinden sonra oyunun kontrolünü yeniden eline aldı.

81' Kerem yine korneri kullandı. Yine Abdülkerim vurdu. Bu kez de savunma topu çizgiden çıkardı.

80' Galatasaray'ın soldan kazandığı köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Abdülkerim'in vuruşu önce savunmaya, sonra direğe çarpıp kornere çıktı.

79' Berkay Özcan'ın soldan ceza sahasına gönderdiği topu Nelsson son anda uzaklaştırdı.

78' Kerem'in harika pasında topla buluşan Zaniolo istediği vuruşu yapamadı.

77' Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.

76' Maçta artık son anlara doğru ilerliyoruz. Galatasaray'ın üstünlüğü sürüyor.

75' Galatasaray yeniden oyunun kontrolünü eline almak istiyor. Başakşehir'in baskısı var.

74' Galatasaray'da Mertens ve Sergio Oliveira oyundan çıktı. Fredrik Midtsjö ve Zaniolo oyuna girdi.

73' Kerem ceza sahasındaki Icardi'ye topu atmak istedi ama Arjantinli oyuncu ile anlaşamadı.

72' Nef Stadı'nda yoğun bir uğultu var. Galatasaray taraftarı desteğini sürdürüyor.

71' Orta alanda Mertens, Caner'e faul yaptı. Top Başakşehir'de.

70' Caner Erkin'in soldan ceza sahasına yaptığı orta Fernando Muslera'da kaldı.

68' Milot Rashica, rakibinden sıyrılıp Icardi'yi savunma arkasına sarkıtmak istedi ama Touba son anda araya girdi.

67' Başakşehir'de Lucas Lima ve Biglia oyundan çıktı. Berkay ve Caner oyunda.

66' Rashica'nın ortasında Icardi topu indirdi ama o bölgede hiçbir arkadaşı yok.

65' Top Başakşehirli futbolcuların ayağına geldiğinde yoğun bir ıslık sesi yükseliyor.

64' Başakşehir beraberlik golü için yükleniyor. Galatasaray geriye çekildi.

63' Soldan kazanılan köşe vuruşunu Deniz ortaladı. Mahmut'un vuruşu direk dibinden dışarı gitti.

62' Lucas Biglia'nın saha içinde tedavisi yapıldı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

61' Galatasaray'da Lucas Torreira, Biglia'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

60' Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Muslera son anda kornere çeldi.

59' Soldan kazanılan köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

58' Galatasaray bu bölümde Kazımcan'ın bulunduğu kanattan rakip kaleye gitmek istiyor.

57' Galatasaray'ın maçta yüzde 65'e 35 topla oynama üstünlüğü var.

56' Danijel Aleksic oyundan çıktı. Adnan Januzaj sahada.

55' Galatasaray bu bölümde biraz daha dikkatli oynuyor.

54' Serdar Gürler rakibinden sıyrılıp Joao Figueiredo'yu gördü ama savunma topu karşıladı.

53' Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor. Tempo biraz düşük.

52' Okan Buruk ve Emre Belözoğlu oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

51' Nelsson'un pasında Rashica, son çizgiye indi ama topu oyun alanında tutamadı.

50' Ahmed Touba, soldan hareketlenen Serdar'ı düşündü ama top hızlı, aut.

49' Danijel Aleksic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.

48' Kerem'in yerden ortasına savunmada Ahmed Touba kritik bir müdahalede bulundu.

48' Galatasaray ilk yarıda tam 13 şut imkanı buldu. Bu sezon Kazımcan ve Abdülkerim dışındaki tüm oyuncular kaleyi yokladı.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı!

Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

45' GOL! Galatasaray Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

45' PENALTI! Halil Umut Meler pozisyonu inceledi ve beyaz noktayı gösterdi. Galatasaray penaltı kullanacak.

45' Sergio Oliveira'nın soldan ortaladığı topu Ömer Ali karşıladı. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekliyor. Halil Umut Meler monitöre gitti.

45' Serdar Gürler, son çizgiye inen Joao Figueiredo'yu düşündü. Abdülkerim kornere çeldi.

45' Lucas Torreira'nın uzun topuna Kerem hareketlendi ama ofsayt!

45' Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

45' İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

44' Başakşehir'in maçta sadece 2 isabetli şutu var.

43' Kerem'in savunma arkasına gönderdiği topa Icardi hareketlendi ama iyi kontrol edemedi. Yerde kalan Icardi penaltı beklese de oyun devam etti.

42' Ömer Ali Şahiner'in tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

41' Galatasaray'ın soldan kazandığı köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Ömer Ali topu karşıladı. Ömer Ali yüzüne gelen top sonrası sakatlık yaşadı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

40' Sacha Boey, bu kartla cezalı duruma düştü ve İstanbulspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

39' Galatasaray'da Sacha Boey, Serdar'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

38' Soldan Kazımcan uzun bir taç atışıyla Icardi'yi ceza sahası içinde topla buluşturmak istedi ama kaleci Muhammed topu aldı.

37' Bu bölümde tempo biraz düştü.

36' Orta alanda Oliveira ve Biglia bir sakatlık geçirdi. İki oyuncu da ayağa kalktı.

35' Ali Sami Yen Stadı'nda yoğun bir taraftar desteği var.

34' Torreira'nın pasında Mertens topuğuyla Kerem'i savunma arkasına kaçırmak istedi ama savunmada müdahale geldi.

33' Orta alanda Kazımcan, Deniz Türüç'ü düşürdü. Top Başakşehir'de.

32' Galatasaray'ın baskısı sürüyor. Başakşehir geriden kazandığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.

31' Mertens'in arka direğe gönderdiği topu Kerem çaprazdan kaleye gönderdi. Yerden giden top kaleci Muhammed'de kaldı.

30' Serdar Gürler'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.

29' Sacha Boey'in sağdan yaptığı ortaya kerem kafayı vurdu ama top kaleci Muhammed Şengezer'in ellerinde kaldı.

28' Danijel Aleksic'in son çizgide içeri çevirdiği top Abdülkerim'den sekti ve Muslera'da kaldı.

28' Galatasaray'ın maçta 2'si isabetli 9 şutu bulunuyor.

27' Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

26' Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Muslera kornere çeldi.

25' Galatasaray yüzde 77'ye 23 topla oynama üstünlüğüyle oynuyor.

24' Galatasaray orta alanda kapanan savunmayı açmak adına hazırlık paslarını sürdürüyor.

23' Serdar Gürler, orta alanda sakatlık geçirdi. Sağlık görevlileri oyun alanına geldi. Oyuncunun tedavisinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

22' Galatasaray net fırsatlar yakalasa da henüz golü bulamadı.

21' Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Kerem ortaladı. Savunma topu karşıladı. Dönen topa Rashica vurdu ama savunma yine dikkatli.

19' Sağ kanatta Deniz Türüç rakibini ekarte edip son çizgiye indi. Ceza sahasına çevirdiği top kaleci Muslera'da kaldı.

18' Kazımcan'ın soldan ceza sahasına gönderdiği topu Rashica'dan önce kaleci aldı.

17' Orta alanda Joao Figueiredo hafif bir sakatlık geçirdi. Ciddi bir durumu yok.

16' Soldan kazanılan köşe vuruşunu Kerem ön direğe ortaladı. Icardi'nin vuruşu üstten dışarı gitti.

15' Başakşehir'de Deniz Türüç sağ kanattan ceza sahasına girmek isterken Halil Umut Meler rakibine faul yaptığını işaret etti.

14' NET FIRSAT! Icardi'nin arka direğe çevirdiği topa kale önünde Torreira vurdu. Top savunmadan döndü.

13' Mertens, sol çapraz ceza sahasına iyi bir orta kesti. Savunma bu topu çok iyi karşıladı.

12' Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Kazımcan topu ceza sahasına göndermek istedi ama meşin yuvarlak oyun alanının dışına gitti.

11' Bu pozisyon için Biglia'ya sarı kart çıktı.

10' Pozisyon sonrası iki oyuncu sakatlık yaşadı. sağlık görevlileri oyun alanında.

9' Orta alanda Biglia, Kerem'e sert bir müdahalede bulundu. Galatasaray faul kullanacak.

8' Galatasaray maça hızlı başladı. Başakşehir tamamen savunmaya çekilmiş durumda.

7' Kerem'in ceza sahasına gönderdiği top Icardi için hızlı.

6' Çıkarken kaptırılan topta Deniz rakip yarı alana gitmek istedi ama Kazımcan izin vermedi.

5' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Mertens ortaladı. Nelsson'un vuruşu üstten dışarı gitti.

4' KAÇTI! Kerem'in savunma arkasına attığı topu Muhammed karşıladı. Dönen topa Mertens vurdu savunma çizgi üzerinde topu çıkardı. Korner.

3' Orta alanda Deniz Türüç, Mertens'in müdahalesiyle yerde kaldı. Faul.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı!

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo

30. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de bugüne kadar 29 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 14 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 51 golüne, Bozbaykuşlar 36 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçı Galatasaray 7-0’lık skorla galip ayrıldı. İki takım bu sezon ayrıca Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşılaştı ve Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu.

SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar 4, turuncu-lacivertliler de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Galatasaray 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir de 8 kez gol sevinci yaşadı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Başakşehir’i 7-0 mağlup ederek, rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

GALATASARAY'IN İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 15 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 38 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Cimbom, sahasında son olarak Fatih Karagümrük ile mücadele etti ve 3-3 berabere ayrıldı.

EVİNDE 14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 14 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 14 karşılaşmada 12 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada kalesinde 26 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 12 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 68 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da, Başakşehir maçı öncesinde Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Sacha Boey, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düşecek.

OKAN BURUK İLE EMRE BELÖZOĞLU 3. KEZ RAKİP

Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve Inter'de beraber top koşturan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde 3. kez rakip olacak. İki çalıştırıcı bu sezon oynanan iki maçta birer galibiyet elde etti.