Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu

25 Ocak 2022 Salı, 20:59

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması sonrası eleştirilerin odağında kalan Başkan Burak Elmas, Habertürk TV'de yayımlanan Teke Tek programına katıldı. Burak Elmas, programda Fatih Altaylı'nın gündeme dair sorularını yanıtladı.

Burak Elmas seçim öncesi dönemden bahsederek, "Seçim dönemi çalıştığınız ekiple seçimden sonra icraata geçtiğiniz zaman fikir ayrılıkları olabiliyor. Böyle durumlarda dostça yolları ayırmak son derece doğal. Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımızın seçiminden pişman değilim. Önümüze bakacağız. Zor bir dönemde aday olduk, taşın altına elimizi koyduk" dedi.

"GHEZZAL BİZE ÖNERİLDİ"

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal konusuna değinen Elmas, "Futbolcuları scouting departmanımız önerdi. Alternatifli bir listemiz vardı. Ghezzal da o listedeydi. Ancak maliyeti sebebiyle ben ve arkadaşlarım transferini yapmadı. Ghezzal transferinde maliyetinin net 4 milyon Euro'ya geldiğini gördük ve Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili böyle bir karar almamayı uygun gördüm" diye konuştu.

Elmas, Fatih Terim ile ilgili olarak, "Biz gelirken Terim ile çalışacağımızı net belirterek geldik. Diğer adaylar da tasarruflarını dile getirmişti. Göreve gelince hoca ile oturduk ve anlayışı değiştirmemiz gerektiğini söyledim. Genç, potansiyelli, satabileceğimiz oyuncuları transfer edelim dedim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Elmas, "Aldatılma kelimesinin içeriğini doldurmak lazım. (Fatih Terim'in) Orada ne kastettiğini bilmiyorum" diye konuştu.

"TFF ÖZERK DEĞİL"

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşı eleştirilerde bulunan Elmas, "Karşımızda, ciddi anlamda Galatasaray karşıtı olduğunu düşündüğümüz bir federasyon var. Hakemlerle ilgili ciddi sorunlar var. Federasyonla ciddi görüşmeler yaptık. Takımda da problemler var ama hakemlerle ilgili problemleri bunlarla karıştırmamak lazım. Bazı hatalar bize organize şekilde yapıldı. Onun için operasyon yaptıklarını düşündüm. Hala düşünüyorum. TFF içinde bizim gitmemizi isteyenler var. TFF, tam anlamıyla özerk değil, bu yüzden kulüplere karşı sorumluluk hissetmiyor" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Elmas, Fatih Terim ayrılığına değinerek "Son dönemlerde çok fazla yalan bilgi servis edildi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, istediği teknik direktörle, istediği zaman görüşebilir. Buna mecbur. Yaz ayından bu yana hoca aradığımız haberleri doğru değil. Domenec Torrent ile görüşmeleri ben yaptım. Hocamıza, Pep Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüğümüzü söyledim. Fatih Terim'e, Torrent ile görüşmenin detaylarını anlatmadım. Daha sonra en uygun opsiyon bu olduğu için Fatih Terim’le yolları ayırdım. Fatih Terim ile yolların ayrıldığı zamanki verilere bakarsanız, bu kararı almak için yeterli sebebim vardı" diye konuştu.



