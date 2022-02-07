Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a tepki: Tarihin en kötü dönemi...

07 Şubat 2022 Pazartesi, 09:24

Süper Lig'de lider Trabzonspor 'un tam 29 puan gerisinde kalan ve 5 maçtır kazanamayan Galatasaray'da kötü gidişat devam ederken, camiadan da tepkiler gelmeye devam ediyor.

Burak Elmas ve yönetimi için haftalardır 'istifa' sloganları atılırken Galatasaray taraftarı olduğu bilinen oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar'dan da bir tepki geldi.

Gökbakar sosyal medya hesabından "Galatasaray bugün 2 puan daha kaybetti. Maçın ikinci yarısında kaleyi bulan şutu sıfır(0) olan bir Galatasaray izledik.Bu koskaca kulübü bu hale getiren başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu başarısızlık zincirlerine bir halka daha eklediler.Tarihin en kötü dönemi devam ediyor" ifadelerine yer verdi.