Galatasaray'ın Rumen oyuncu Andrei Ivan'ı takibe aldığı iddia edildi
Galatasaray, Craiova takımında forma giyen 24 yaşındaki kanat forvet oyuncusu Andrei Ivan'ı gündemine aldı.
Galatasaray, Ocak ayında Romanya'nın Craiova takımında forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Andrei Ivan'ı gündemine aldı.
Rumen basınında ProSport'un haberine göre, Galatasaray yönetimi, Rumen futbolundaki araştırmalarına devam ediyor. Özellikle Morutan ve Cicaldau'nun transferlerinin tatmin etmesinin ardından sarı kırmızılılar rotayı yine Romanya'ya çevirdi.
Andrei Ivan'ın geleceğiyle ilgili Craiova Teknik Direktörü Reghecampf yaptığı açıklamada, "Bu yönde bilginiz varsa karşı çıkamam. Benim fikrim yok. Ben sadece Ivan'ın performansının çok yüksek seviyede olduğunu söyledim. Her maçta fark yaratan oyuncu ve mutlaka teklifler olacak. Uzun süre onu bizde tutmak zor. Bir oyuncunun kışın takımdan ayrılmasında problem olacağını sanmıyorum. Fark yaratmak adına değerli oyunculara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Andrei Ivan kimdir?
2019 yılında Krasnodar takımından Craiova'ya transfer olan Andrei İvan, bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı. 24 yaşındaki Andrei Ivan kariyerinde daha önce 1 sene Rapid Wien'de kiralık olarak forma giymişti. Andrei Ivan geçtiğimiz eszon ise tüm kulvarlarda 38 maçta 9 gol attı ve 4 asist yaptı.
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