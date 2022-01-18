Galatasaray küme düşme hattına yaklaşıyor: 6 puan kaldı

18 Ocak 2022 Salı, 17:40

Sezonun 21. haftasında 13. sıraya demir atan Galatasaray’da kırmızı alarm verildi. Lider Trabzonspor’dan 23 puan geride olan sarı kırmızılı takım bu sezon 4 takımın küme düşeceği ligde perşembe günü oynayacağı rakibi Kasımpaşa’nın sadece 6 puan önünde.

3 gün sonra da evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray’da bu iki maçın sonucu büyük bir kabusa neden olabilir.

Bu sezon geride kalan 21 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Aslan’da, Fatih Terim sonrası Domenec Torrent yönetiminde çıkılan ilk maçta da tablo değişmedi.

Son 10 haftada sadece evinde Antalyaspor'u yenebilen sarı-kırmızılıların, 3 gün arayla evinde oynayacağı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçları “kırılma maçları” olacak.

21 haftada 27 puan toplayabilen sarı kırmızılı takımda bu iki maçta alınacak galibiyetler toparlanmanın ilk adımları ve Avrupa hedefi yolunda dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.



