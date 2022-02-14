Galatasaray küme düşme hattında, ‘fatura’yı kim ödeyecek?

14 Şubat 2022 Pazartesi, 07:00

Sezona 3 yıllık planlamayla başlamasına rağmen tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan ve küme düşme hattının yakınında bulunan Galatasaray’da başarısızlığın faturasını kimin ödeyeceği merak konusu. Taraftarların istifa, camianın ise olağanüstü seçim isteğine bugüne kadar olumsuz yanıt veren başkan Burak Elmas ve yönetimini kritik günler bekliyor. Seçim konusunda Elmas’ın üzerindeki baskı artarken, mart sonundaki mali genel kurul öncesi kulisler hareketlendi.

GÜNDEMDE SEÇİM YOK

Camianın büyük bölümü, Elmas’ın mali genel kuruldan önce seçim kararı alması gerektiğini vurguluyor. Ancak Elmas ve ekibinin, şu anda seçime gitmeyi düşünmediği öğrenildi. Edindiğimiz bilgi, Burak Elmas ve yönetim, bu kötü tablodan çıkacaklarına hâlâ inanıyor. Elmas’ın fikir alışverişinde bulunduğu önemli isimler de erken seçim konusuna sıcak bakmıyor.