Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan Burak Elmas'a gönderme

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Yusuf Günay sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulübün durumuyla ilgili eleştiride bulundu. Günay, "Gerçeğin değil, algının peşinden gitmenin bedelini maalesef ağır bir şekilde camia olarak ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2022 Pazar, 14:26
Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Yusuf Günay'dan Burak Elmas'a gönderme
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Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Yusuf Günay sosyal medyadan sarı-kırmızılı yönetimi hedef aldı.

Mustafa Cengiz yönetiminde görev yapan Günay, Galatasaray'ın durumuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Ligde zor günler geçiren ve son olarak Kayserispor ile sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yönetimi hedef alan Günay, "Ne kadar hazindir ki; gerçeğin değil algının peşinden gitmenin bedelini maalesef ağır bir şekilde camia olarak ödüyoruz. Bununla birlikte, önceki yönetimleri her toplantıda kıyasıya eleştirenler, her fırsatta gazetelere üst perdeden süslü püslü beyanat verenler bu kez suskun." ifadelerini kullandı.


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