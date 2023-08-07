Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın 3. elemedeki rakibini geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel takımlar belli olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 07:31
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oluyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu kura çekimi yapılacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi (TSİ) 13.00'te başlayacak.

Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri de (TSİ) 14.00'teki çekilişle belli olacak.

Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

İşte sarı-kırmızılı takımın play-off'taki muhtemel rakipleri;

Antwerp (Belçika)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)

Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)

Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)


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