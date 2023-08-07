Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın 3. elemedeki rakibini geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel takımlar belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu kura çekimi yapılacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi (TSİ) 13.00'te başlayacak.
Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri de (TSİ) 14.00'teki çekilişle belli olacak.
Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
İşte sarı-kırmızılı takımın play-off'taki muhtemel rakipleri;
Antwerp (Belçika)
Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)
Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)
Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)
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