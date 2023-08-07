Süleyman Luş'tan Galatasaray'a veda!
Galatasaraylı futbolcu Süleyman Luş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı-kırmızılı takıma veda etti.
Galatasaray'ın 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Süleyman Luş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'a veda ettiğini açıkladı.
Süleyman Luş'un açıklaması şu şekilde:
"Florya'nın kapısından ilk olarak 12 yıl önce girdim. İlk profesyonel imzamı Galatasaray ile attım. Tüm yaş gruplarında gururla oynadığım Galatasaray'da üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, yöneticilerimize, başkanlarımıza ve en önemlisi her zaman desteğini esirgemeyen Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ederim. Şimdilik veda zamanı. Hoşçakalın..."
TUZLASPOR'A KİRALANMIŞTI
Süleyman Luş yeni sezonda TFF 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'de forma giyecek
Geçen sezonu Tuzlaspor'da kiralık olarak geçiren Süleyman Luş 7 resmi maça çıktı ve skor katkısında bulunamadı.
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