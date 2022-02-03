Bafetimbi Gomis: Galatasaray'ın küme düşmesi gibi bir durum olamaz
Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, gelecek sezon şampiyonluk yaşamak için geldiğini ifade etti. Gomis, küme düşme konusunda ise "Galatasaray'ın alt lige düşmesi gibi bir durum söz konusu olamaz" dedi.
Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Galatasaray kampına katılmak üzere Antalya'ya geldi. TRT SPOR'a açıklamalarda bulunan Gomis, henüz hazır olmadığını belirtti.
İşte golcünün açıklamalarından satır başları:
"ALANYASPOR MAÇI İÇİN HAZIR DEĞİLİM"
"Çok yolculuk yaptım. Henüz hazır değilim. Umarım gelecek hafta sahamızdaki Kayserispor maçında takım arkadaşlarımın yanında olacağım."
"GALATASARAY'A GELMEK İÇİN PARAYA İHTİYACIM YOK"
"Yeniden Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Galatasaray'ı biliyorum ama yeni bir ekip, yeni arkadaşlar var. Çok çalışmak zorundayım. Bunu da biliyorum. İnşallah birlikte iyi bir iş çıkaracağız. Galatasaray'da yer almak için paraya ihtiyacım yok. Buraya başarılı olmak için geldim."
"KÜME DÜŞME SÖZ KONUSU OLAMAZ"
"Kontrat konusuyla ilgili söylentiler beni de rahatsız ediyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Bu sezon şampiyon olamayacağımızı biliyorum ama Galatasaray'ın alt lige düşmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak için geldim."
42 MAÇTA 32 GOL
2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Galatasaray’da forma giyen Bafetimbi Gomis, 42 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı.
Gomis, 2017-2018 sezonunda Süper Lig’de 29 kez ağları havalandırarak gol kralı olmuştu.
Galatasaray’dan sonra oynadığı Al Hilal takımında 150 resmi karşılaşmaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu 108 gol kaydetti.
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