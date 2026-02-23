Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi!

Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi!

23.02.2026 09:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray maçı öncesi Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus'ta Kenan Yıldız'ın sakatlığıyla ilgili belirsizlik devam ediyor. Como maçında sakatlanan milli futbolcunun son antrenmanda tedbir amaçlı yer almadığı belirtildi.

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, sahasında Como'ya 2-0 kaybetti. Bu sonuçla Luciano Spalletti'nin ekibinin ligdeki kazanamama serisi 3 maça çıktı. Juventus, arka arkaya kazandığı iki maçın ardından sahasında Lazio'yla berabere kalırken sonrasında sırasıyla Inter ve Como'ya yenildi.

SPALLLETI'DEN AÇIKLAMA

Como ile hafta sonu oynanan maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, karşılaşmanın 84. dakikasında kenara geldi. Maçın ardından konuşan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, milli futbolcunun küçük bir sakatlık yaşadığını ve durumunu kontrol edeceklerini söylemişti.

Spalletti açıklamasında, "Bir darbe aldı ve topallıyordu. Durumunun ne kadar ciddi olacağına bakacağız" ifadelerini kullanmıştı. 

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre Kenan Yıldız, Juventus'un dün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı. Milli futbolcunun tedbir amaçlı dinlendirildiği kaydedildi.

Kenan Yıldız'ın sol baldırından bir sorun yaşadığı ve durumunun yeniden değerlendirileceği aktarıldı. Genç futbolcu sakatlığıyla ilgili herhangi bir teste girmediği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında oynama ihtimalinin olduğu belirtildi. 

Bu sezon Juventus formasıyla Kenan Yıldız 35 maçta forma giydi. 20 yaşındaki oyuncu bu mücadelelerde 9 gol ve 8 asist kaydetti.

İlgili Konular: #galatasaray #juventus #Kenan Yıldız

İlgili Haberler

Galatasaray maçı öncesi... Juventus, Como karşısında kayıp!
Galatasaray maçı öncesi... Juventus, Como karşısında kayıp! Juventus, Como'ya evinde 2-0 mağlup oldu ve son 5 maçta 4. yenilgisini aldı.
Fabio Capello'dan Juventus - Galatasaray maçı için flaş iddia! 'Turu geçme şansı hâlâ yüzde 40'
Fabio Capello'dan Juventus - Galatasaray maçı için flaş iddia! 'Turu geçme şansı hâlâ yüzde 40' Juventus'un eski teknik direktörü Fabio Capello, İtalyan ekibinin Galatasaray karşısında turu geçme şansının hâlâ yüzde 40 olduğunu söyledi.
Zeki Çelik cephesinden Juventus iddialarına yanıt!
Zeki Çelik cephesinden Juventus iddialarına yanıt! İtalya Serie A'da Roma forması giyen Zeki Çelik'in kontratı sezon sonunda bitiyor. Milli futbolcunun Juventus'la anlaştığına yönelik çıkan haberlere ilişkin menajerinden yanıt gelirdi.